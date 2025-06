Juventus al lavoro alla Continassa: il report dell'allenamento di oggi

AFP or licensors

Juventus, l'allenamento del 3 giugno

Dopo il breve periodo di vacanza concesso da Igor Tudor al termine del campionato, ieri laè tornata alla Continassa per iniziare a lavorare in vista della partenza in direzione Stati Uniti per il Mondiale per Club, prevista il prossimo 14 giugno (nel girone della competizione i bianconeri scenderanno in campo, in ordine temporale, contro Al Ain, Wydad AC e Manchester City).Come si legge sul sito ufficiale della società bianconera, nella giornata di oggi il gruppo si è concentrato in modo particolare su esercizi relativi al possesso palla, svolgendo poi delle partitelle nella seconda parte dell’allenamento. Domani appuntamento in campo al JTC di nuovo al mattino. Ancora assenti, chiaramente, i numerosi giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, con cui saranno impegnati nei prossimi giorni (Nico Gonzalez, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli, Vasilije Adzic, Francisco Conceicao, Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz e Jonas Rouhi).