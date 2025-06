Getty Images

La Juventus è tornata in campo per prepararsi verso il Mondiale per Club. I bianconeri si stanno allenando per la competizione negli Stati Uniti, che li vedrà impegnati dal 18 giugno in poi.ha avuto fin qui a disposizione una rosa ridotta, infatti diversi giocatori sono impegnati con le rispettive Nazionali, come Franciscoche è stato protagonista di un gran goal contro la Germania.Da Juventus.com, il report dell'allenamento odierno della Juventus:Nella giornata di oggi la squadra si è concentrata soprattutto sul lavoro sotto pressione, facendo delle partite a tema.

Ora per la Juventus ci sono due giorni di riposo nel weekend, per poi tornare ad allenarsi sempre al JTC: appuntamento fissato per lunedì mattina.