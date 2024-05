Voci,, opinioni, consigli... e celebrazioni. Dal Gala dei Globe Soccer Europe Awards sono arrivati alcuni commenti sull'ormai prossimo passaggio di Thiago Motta alla Juventus. Ai microfoni di Tuttosport, il primo a parlarne è stato Nassernumero uno del Psg, che del futuro allenatore bianconero ha detto: "Tanti auguri e complimenti a Thiago, un ragazzo eccezionale che saprà sicuramente far bene anche a Torino. E' stato con noi per 6 stagioni in cui ha fatto incetta di trofei nazionali e dove ho avuto modo di apprezzarne le doti tecnico-tattiche, ma anche umane. Gli rinnovo i miei migliori auguri per la sua nuova e prestigiosa sfida.".