Juventus, al JMedical c'è... il Pisa: il motivo

Perché il Pisa è al JMedical

. Come raccontato dal quotidiano Il Tirreno, laha messo a disposizione il proprio centro medico alla squadra toscana, neopromossa in Serie A, per le visite di rito dei nuovi acquisti, poi diretti a Morgex per il ritiro con il resto della truppa del nuovo tecnico Alberto Gilardino. In particolare, era previsto in queste ore l'arrivo del centrocampista nigeriano Ebenezer Akinsanmiro - ingaggiato in prestito dall'Inter con diritto di riscatto - e dell'esperto portiere friulano Simone Scuffet, 28 anni.

In generale comunque, stando a quanto riferito dalle cronache, il Pisa potrà appoggiarsi al JMedical per tutto il periodo di preparazione estiva, per cui è stata scelta appunto la località della Val d'Aosta che da Torino dista circa un'ora e mezza di auto.