La nota assente: Nico Gonzalez non entra, cambiano i piani della Juve?

Nella primissima nuova Juventus c'è spazio per tutto. Lo spettacolo, l'ambiente inedito e soprattutto le novità di una squadra che riparte da basi molto più solide rispetto a qualche mese fa. Uno spazio così ampio, però, non può evitare di comprendere anche le note più stonate, anzi, assenti:L'argentino non è sceso in campo nel match contro l'Al-Ain , e i suoi 90 minuti in panchina aprono a diverse riflessioni: se da un lato è naturalmente presto per qualsiasi tipo di ragionamento, dall'altro si deve considerare la Juventus ad ampio raggio, con diversi scenari possibili e dubbi più che leciti su ciò che possa diventare la squadra bianconera.

L'idea di Tudor su Nico Gonzalez

Quale futuro per lui?

La stagione dell'ex Fiorentina è stata lontana dalle aspettative,. Da un lato c'era desiderio di continuità e di sicurezza, invece i risultati hanno parlato di un lungo stop e troppe poche reti per incidere davvero. La situazione ha avuto una leggera sterzata dall'arrivo di, che ha cambiato subito il suo ruolo in campo e lo ha schierato con regolarità come esterno a tutta fascia.Nel finale di campionato, l'argentino è tornato a segnare, ma la fiamma delle ultime gare è stata troppo debole se paragonata al buio dell'intera stagione. In questa prima partita, invece,: le voci sul suo futuro hanno iniziato a rincorrersi nelle scorse settimane, dunque - come spesso accade con il mercato -Nico Gonzalez è stato già riscattato dalla Juventus per circa, una cifra importante per uno dei giocatori su cui si era puntato molto già dalla scorsa estate. Come anticipato, alcune voci su una possibile partenza hanno già iniziato a circolare, ma è presto per effettuare giudizi.Una partita non può essere sufficiente a determinare il futuro dell'argentino, ma il dubbio è lecito: potrebbe scivolare indietro nelle gerarchie di Tudor, che sta contando su un Conceiçao sempre più in forma e su un Alberto Costa in grande crescita.





