Juventus-Al-Ain: Kolo Muani favorito, si riapre il tema Vlahovic

Vlahovic sempre più ai margini

Mentre cresce l'attesa per l'esordio della Juventus alcontro l', uno dei temi più caldi in casa bianconera riguarda l'attacco. La scelta di Igorsembra chiara: sarà Randala guidare l'attacco nel debutto del gruppo G. Una conferma dopo le ultime giornate di campionato, in cui il francese ha spesso scalzato Dusannelle gerarchie.Il serbo, nonostante i numeri discreti in stagione, appare sempre più distante dal progetto tecnico. Secondo quanto filtra alla vigilia, Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina anche nella gara inaugurale del torneo FIFA. Il motivo è tecnico, Tudor ha sempre dimostrato stima per l’attaccante che, però, non è riuscito a ripagarla.

Nessuna offerta concreta

Ad allontanarlo sempre più dal centro del progetto, poi, anche il lato economico: dalla stagione 2025-26 l'attaccante guadagnerà ben 12 milioni di euro netti, una cifra non più sostenibile per quelli che sono i paletti del club.Nonostante ci siano stati contatti informali con alcune società, al momento non sono arrivate offerte concrete. La dirigenza bianconera è in attesa di un confronto diretto con l'entourage del giocatore per definire il futuro. In ogni caso, la sensazione è che le strade tra la Juve e Vlahovic siano destinate a separarsi.Intanto, Kolo Muani si prepara a vivere da protagonista la competizione. Già inserito nei meccanismi offensivi, con il supporto di Kenan Yildiz e Francisco Conceicao sulla trequarti, l'ex PSG vuole sfruttare questa vetrina internazionale per consolidare il suo ruolo e dare conferme anche in ottica futura. Poi si parlerà anche del suo futuro, ma solo a competizione terminata.