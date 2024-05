I tifosi dellasembrano già sentire la mancanza di Massimiliano. O almeno questa è la percezione dopo quanto accaduto allo Stadio Dall'Ara di, dove sul risultato di 2-0 per i padroni di casa i sostenitori bianconeri presenti sugli spalti hanno iniziato a intonare cori per l'ormai ex tecnico della Vecchia Signora, oggi sostituito in panchina da Paolo. Prima del match, tra l'altro, il gruppo ultras dei Vikings aveva voluto omaggiare Max con uno striscione emblematico , in cui si leggeva "Come te non c'è nessuno. Allegri per noi sei il numero 1", con tanto di caricatura annessa.