Chi è Agustin Modica, l'attaccante italo-argentino seguito dalla Juventus

Il mercato della Juventus comincia già a muoversi verso il futuro. I bianconeri sono ancora in corsa per la prossima Champions League, fattoreper i prossimi movimenti in entrata e in uscita, ma non solo. Il quarto posto è l'obiettivo minimo per questa stagione, che ha comunque deluso sotto diversi aspetti. Oltre a questo, come anticipato, rimane un traguardo fondamentale anche e soprattutto per, non solo sul mercato.La Juve inizia comunque a pensare al prossimo anno, e dunque alle prime idee per il reparto offensivo, che sarà il grande interrogativo dell'estate. Le situazioni degli attaccanti bianconeri, infatti, sono molto diverse ma accomunate dalla. Proprio per questo Giuntoli inizia a pensare alla strategia migliore per l'attacco bianconero, con diversi nomi sul piatto : uno di questi è quello di, attaccante italo-argentino 22enne. Lo riporta Tuttosport.

Juventus, chi è Agustin Modica

Classe 2003, Modica è in possesso di doppio passaporto: l'attaccante è nato in Liguria, a Pietra Ligure, ma è cresciuto in Argentina, dove gioca da qualche stagione. Modica indossa la maglia numero 22 del Rosario Central, dove ha cominciato a giocare prima con la seconda squadra: una città che ha un legame storico con il calcio, dove è nato un certoLa storia di Modica, però, è diversa: come anticipato, inizia a muovere i primi passi con il Rosario Central nel 2023, e tutt'ora è sotto contratto. L'attaccante italo-argentino, però, è al momento fermo: dopo una stagione da protagonista,nello scorso agosto, dopo uno scontro con un cartellone pubblicitario.Da allora è cominciato un lungo percorso di riabilitazione per Modica, che ora è prossimo al rientro e vuole tornare presto in campo: nella scorsa annata aveva segnato. Il contratto dell'attaccante con il Rosario Central scade nel 2027, ma gli scout bianconeri hanno già iniziato a posare gli occhi su di lui, e dunque lo seguiranno come soluzione per il futuro.





