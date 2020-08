Agnelli spaventa Sarri con la presentazione di Pirlo. Questo il titolo de Il Giornale che torna sulla presentazione del tecnico dell'Under 23: "La strada è tracciata e Sarri - ammesso che la corsa in Champions non si esaurisca già contro il Lione - fin dall'anno prossimo potrà dormire sonni relativamente tranquilli. Poi, certo, «tutto andrà meritato», proprio come hanno fatto Zidane (alla guida del Real Castilla prima di vincere tre Champions consecutive con il Real) e Guardiola (prima nel Barcellona B e poi con i più grandi). Detto ciò, garanzie assolute non ce ne sono. E in Italia gli esempi sono inevitabilmente contraddittori: Simone Inzaghi ha fatto benissimo da allenatore della Lazio vera' dopo essere partito dalla Primavera, ma il fratello Filippo non ebbe altrettanta fortuna alla guida del Milan, così come non ottenne i risultati sperati Brocchi, subentrato proprio all'ex Superpippo".