Intervistato da Tuttosport in occasione del 75esimo compleanno del quotidiano, il presidente della Juventus Andrea Agnelli dichiara: "Media? Con loro c'è un rapporto leale. Da parte mia sicuramente leale. Sul calciomercato c’è anche un gioco delle parti, forse perché è un argomento che fa sognare e che appassiona tutti, che possono fantasticare su quello che verrà. Per quanto mi riguarda, cioè Andrea e Juventus intesa come società, è un rapporto leale. Quando mi confronto con i media, quando confronto con chi credo abbia capito che quando dico determinate cose, quelle sono. Insomma, il fatto di avere un rapporto così leale è importante. Mi aspetto, istituzionalmente, dai media in generale altrettanta lealtà in cambio. Chi intervisterei se fossi giornalista? Nel mondo del calcio faccio un po’ fatica a scegliere. Certo, se fossi un giornalista mi piacerebbe lavorare a grandi temi, inchieste e approfondimenti, magari legate allo sviluppo del business. Se dovessi decidere chi intervistare... beh, mi sarebbe piaciuto intervistare in modo approfondito Nelson Mandela".



PERCHE' MANDELA - "Per la sua posizione sui diritti in Sud Africa, per la prigionia e per il grande ritorno da politico. In fondo anche da uomo di sport con quel successo della nazionale sudafricana di rugby al Mondiale che fu anche un suo trionfo. Una persona che ha vissuto quella vita mi sarebbe proprio piaciuto intervistarla. Certamente studiando prima molto approfonditamente le sue vicende e le sue storie. Per capire esattamente cosa immaginava nei lunghi anni difficili di prigionia, perché quello che emerge ai miei occhi dalla sua figura è che se ha una visione e una grande convinzione nel volerla realizzare, le possibilità di riuscirsi aumentano. Ecco quali sono i punti interessanti: grande visione, grande coerenza, grande determinazione. Approfondire quei temi con una persona di quel tipo mi sarebbe piaciuto".



ARTICOLI - "Conservo l'articolo della cronaca della partita contro lo Shamrock Rovers, ai preliminari di Europa League del 2010. Mi ricorda ogni volta da dove siamo partiti e dove siamo arrivati".



OBIETTIVI - "Quando raggiungiamo un traguardo mi godo il giornale ma penso alla prima pagina che celebrerà il prossimo successo. Non nego che quel giorno lì è piacevole leggere i titoli come i pezzi che sono celebrativi, ma poi inizio a pensare alla prossima vittoria".