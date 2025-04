C&F - Juventus, dal 2015 più di 300 milioni pagati agli agenti: il confronto con le altre squadre

AFP/Getty Images

Le cifre

Negli ultimi dieci anni, i procuratori hanno incassato oltre il 7% dei ricavi netti generati dai club della. È questo il dato più significativo che emerge dai report pubblicati dalla FIGC, che nei giorni scorsi ha reso note le cifre record legate ai pagamenti agli agenti nel corso del 2024. Di seguito, l’analisi elaborata da Calcio e Finanza.Solo nell’anno solare 2024, le società di Serie A hanno versato complessivamente 226 milioni di euro agli agenti, una cifra che comprende non solo commissioni per acquisti e cessioni, ma anche per rinnovi contrattuali e altre operazioni. La media è di 11,3 milioni per club, in crescita del 2,7% rispetto al 2023, quando si erano toccati i 220 milioni. Un trend in continuo aumento: 205 milioni nel 2022, 174 nel 2021, 138 nel 2020 e solo 84 milioni nel 2015. Il tasso di crescita annuo è stato del 10%, quasi il doppio rispetto a quello dei ricavi (circa il 5%).

: nel 2024 ha pagato 33,9 milioni di euro ai procuratori, davanti a Inter (24,7), Napoli (18,2), Roma (17,1) e Milan (15,3). Questi cinque club hanno versato da soli 109,3 milioni, pari al 48% del totale.Allargando l’analisi al periodo 2015–2024, i club di Serie A hanno speso 1,73 miliardi di euro in commissioni agli agenti., seguita da Inter (215,6 milioni), Roma (182,6), Milan (149,8) e Napoli (104,9).Se si considera che il fatturato netto del decennio è stato di 24,1 miliardi (30,4 con plusvalenze), le commissioni rappresentano il 7,2% dei ricavi netti e il 5,7% del fatturato complessivo: un dato che testimonia l’impatto sempre più significativo dei procuratori nel calcio italiano.