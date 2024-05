Durante il match Bologna-Juventus, Dusanha accusato un affaticamento muscolare alla gamba sinistra. L'attaccante serbo, che è uno dei principali terminali offensivi della Juventus, ha mostrato segni di disagio durante la partita, portando lo staff tecnico a sostituirlo per evitare il rischio di un infortunio più serio.Vlahovic è stato infatti sostituito da Kenan Yildiz, che ha affiancato Federico Chiesa in attacco. In campo c'è anche Arek Milik: al momento la Juve sta infatti adoperando un tridente molto offensivo, con il supporto di giocatori come Fagioli e lo stesso Alcaraz. Naturalmente, a incidere è il risultato, 3-1 per il Bologna, che lascia poco spazio alle interpretazioni.