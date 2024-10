Adzic Juve, può giocare contro la Lazio?

Vasilijeè ufficialmente recuperato e si sta allenando con il gruppo alla Continassa, portando buone notizie per la. Il giovane trequartista sta accelerando il suo processo di recupero e sembra avviato verso la convocazione per la prossima partita contro la. Le sue prestazioni in allenamento suggeriscono che sia pronto a dare il proprio contributo alla squadra.Dal punto di vista tecnico, Adzic potrebbe occupare un posto da titolare, considerando che attualmente c'è una posizione vacante sulla trequarti. Tuttavia, al momento sembra difficile che possa partire dal primo minuto, anche se il tecnico Thiago Motta ha dimostrato in passato di essere incline a fare scelte sorprendenti. La presenza di Adzic nel match contro la Lazio potrebbe rivelarsi decisiva, sia per il suo sviluppo personale che per le ambizioni della squadra. La situazione rimane in evoluzione, e i tifosi attendono con interesse ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.