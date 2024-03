Il giovane talento Vasilije Adzic, con i suoi soli 17 anni, sembra già essere nel radar della Juventus per un possibile trasferimento nell'estate prossima. Sebbene al momento non ci siano firme ufficiali su alcun pre-accordo o intesa definitiva, molti sostengono che Adzic potrebbe presto indossare la maglia della Vecchia Signora.

Durante il periodo di sosta per le nazionali, Adzic ha dimostrato ancora una volta il suo valore in campo, particolarmente nelle due partite di qualificazione per il prossimo Europeo Under 19 con la nazionale montenegrina. In queste tre partite, il giovane talento ha lasciato il segno in ogni occasione.

Ha iniziato segnando un gol contro la Norvegia il 20 marzo, nonostante la sconfitta per 2-1. Successivamente, ha contribuito alla vittoria contro Israele con un'altra rete, che ha assicurato il successo finale per 0-1. Infine, nella partita contro la Bosnia Erzegovina, ha fornito due assist nonostante la sconfitta per 2-3.