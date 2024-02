Adrien Rabiot, è giusto rinnovarlo?

Nei 96 minuti disputati dacontro il Verona, il francese ha dato ragione a entrambe le "fazioni". Quella di chi pensa che la Juventus non dovrebbe rinnovarlo, non almeno alle cifre che guadagna attualmente e che chiederà nuovamente quando si siederà al tavolo delle trattative. E quella invece di chi lo ritiene fondamentale in questa squadra e quindi sia necessario fare uno sforzo per trattenerlo a Torino.Partiamo dalle note negative, ovvero la prestazione in generale di Rabiot. Perché un conto è non essere lo stesso giocatore performante della passata stagione, in cui era stato per distacco il miglior giocatore dellaUn conto è essere il lontano parente di quel Rabiot o per essere più chiari, somigliare tanto, troppo, al giocatore indolente, quasi superficiale nelle scelte e negli errori, che si era visto nei primi due anni a Torino. L'infortunio muscolare sicuramente non lo ha aiutato in questo periodo, ma la sensazione è che non sia solo un problema di condizione fisica.Ci sono poi le giocate, o meglio, la giocata. Quelle che esulano dai momenti di forma, dall'aspetto psicologico e da tutto il contesto. E Rabiot l'ha trovata ieri serae da chi "merita" uno sforzo da parte del club per convincerlo a rimanere. E' sembrato per certi aspetti quanto successo a Monza. La Juve subisce gol e subito dopo ecco la giocata del grande giocatore e del leader che si porta sulle spalle i compagni.E infine, ci sono anche le parole. Quelle di Rabiot, per esperienza, anni nel club e riconosciuta leadership in campo, indirizzano l'umore della squadra e fanno capire quale sia il sentimento all'interno dello spogliatoio. Fu il primo a dire apertamente: "Crediamo nello scudetto". E ora, con realismo, parla di "secondo posto da mantenere". In realtà però, da sottolineare è un'altra frase. "ha dichiarato nel post partita. E come dargli torto. Ecco, in questo caso, forse, avrebbe potuto anche usare solo la prima persona singolare e il concetto sarebbe stato altrettanto giusto. Più che un' 'accusa' alla squadra, vedendo la prestazione di Rabiot, potremmo definirla un' 'autoaccusa'.E allora la domanda e il dubbio che divide l'ambiente bianconero rimaneAlla Continassa, fino ad ora, sono sempre stati più per il "si", come è successo di fatto nella passata stagione. Bisognerà però guardarsi faccia a faccia, la permanenza di Adrien è un obiettivo della Juve ma tutt'altro che una certezza.