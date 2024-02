CALO EVIDENTE



VALE LA PENA?

Lasembra essere crollata a picco nell'ultimo mese, dove ha messo in fila un pareggio e due sconfitte che hanno fatto scivolare la squadra di Allegri a 7 punti di distanza dall'Inter di Simone Inzaghi, ormai lanciata verso la conquista della seconda stella. Ma a preoccupare nell'ambiente bianconero non sono soltanto i risultati negativi, perchè sotto la lente di ingrandimento sono finite anche le prestazioni sottotono della squadra, distaccata anche mentalmente da quella che è la realtà del campo e lo si può notare anche dal crollo evidente di alcuni.Uno di questi è sicuramentepunto fermo della Vecchia Signora ormai da due stagioni a questa parte, ma che dall'inizio del nuovo annoMancano i suoi strappi e le sue 'sgaloppate' con le quali riesce a portarsi via mezza squadra avversaria, così come è molto meno prolifico anche sotto porta, dato che la sua partecipazione ai gol è nettamente diminuita rispetto allo scorso anno.Tanti piccoli dubbi che creano udalle parti della Continassa, ovvero: quello legato al fatto se continuare o meno i rapporti con il francese. Il suo contratto attuale è di circa 7,5 milioni e a giugno andrà in scadenza, ma la volontà dei bianconeri è sempre stata quella di fare un sacrificio in questa direzione e rinnovare per almeno altri due anni i rapporti con l'ex Psg. Cifre si sostenibili, ma comunque molto impegnative, ecco perch