Doppio calo, doppia perdita. La Juventus, infatti, vede calare i suoi introiti da sponsorship e il motivo è legato alla mancata partecipazione alle coppe europee nella stagione 2023/2024. Come emerge dal prospetto sull’aumento di capitale da 200 milioni di euro, infatti, sia Adidas che Jeep diminuiranno l'importo dovuto per le scritte sulle magliette bianconere. Ma di quanto? Il corrispettivo versato da Adidas per la partnership tecnica è calato dai 52,5 milioni di euro della stagione 2022/23 ai 46,1 milioni di euro della stagione attualmente in corso, mentre Jeep ha ridotto i pagamenti nei confronti della Juventus da 45 a 38 milioni di euro per la sponsorizzazione della divisa da gioco nella stagione 2023/24.