Rispunta Adeyemi per la Juventus: c'è concorrenza in Italia

La Juventus sta per portare a termine la sua stagione. I bianconeri sono ancora in gioco per l'obiettivo quarto posto, dopo aver visto sfumare tanti altri traguardi.e un verdetto da emettere: la prossima Champions League sarà fondamentale sotto molti aspetti, da quello economico a quello sportivo. E attenzione al mercato, in uscita e in entrata.Una qualificazione allapuò senza dubbio cambiare le cose per le casse della società bianconera, ma anche per i giocatori interessati. Secondo quanto riporta Tuttosport è tornato a farsi sentire il nome di, che per la Juve è tutt'altro che nuovo: già nella scorsa sessione di mercato l'esterno del Borussia Dortmund era stato seguito fortemente dai bianconeri, ma l'affare non si è mai realizzato.

Tuttavia la Juventus non sarebbe l'unico club che ha posato - ancora - gli occhi sul classe 2002: anche ilha mostrato interesse, mentre all'estero non si esclude la pista. Insomma, il mercato deve ancora cominciare, ma gli occhi degli scout sono già al lavoro da tempo e su più fronti.