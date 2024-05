Il futuro di Adreinresta un argomento caldo in casa Juventus, col centrocampista francese che resta in scadenza al termine della stagione dopo il rinnovo annuale in extremis della scorsa stagione.I dubbi sulla permanenza di Massimilianosulla panchina bianconera avranno un peso nella decisione finale, con la stessa Juventus che non è più convinta al 100% di fare un ulteriore sforzo per trattenere ulteriormente Rabiot. Anche perché il suo attuale stipendio da 7 milioni di euro netti all'anno inciderà sulle valutazioni ultime e finali. I discorsi legati al rinnovo al momento sono stati messi in stand by e saranno ripresi soltanto ad obiettivi conquistati, con la qualificazione matematica alla prossima Champions League che resta fattore decisivo in ogni scelta sul futuro. Intanto, oltre al Bayern Monaco, anche il, riporta La Stampa, è tornato a corteggiarlo con forza in vista di un possibile sbarco ad Old Trafford a parametro zero in estate.