In un momento di crisi per lae di eccellenza per il, entrambi gli allenatori si trovano al centro delle speculazioni sul loro futuro. Mentre i tifosi bianconeri si manifestano sui social, emerge un forte desiderio per, il quale ha conquistato la vetta della lista dei desideri per sostituire Massimiliano. secondo i commenti online. L'ascesa del Bologna e la flessione della Juventus hanno acceso dibattiti appassionati sulle prospettive dei rispettivi tecnici. La situazione rimane incerta per entrambi, mentre le opinioni dei sostenitori trovano eco nei canali digitali, delineando chiaramente le preferenze verso una nuova guida.