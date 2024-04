Juventus, meno plusvalenze: il motivo

Laha stimato una riduzione di circa 40 milioni di euro nei costi per questa stagione e intende continuare a puntare sullaper mantenere questa tendenza.I giovani giocatori sono vantaggiosi in quanto costano meno in termini di ammortamento e stipendio, mentre i giocatori sopra i 30 anni, seppur con un rendimento migliore nel breve termine, possono diventare oneri finanziari significativi.Tuttavia, l'investimento nei giovani non garantisce necessariamente piùcome in passato. Pertanto, il nuovo corso della Juventus prevede una riduzione nell'uso di questo strumento finanziario, che in passato ha portato introiti considerevoli.Si prevede che nella prossima sessione di mercato questa quota possa scendere della metà, con la possibilità che la vendita di un singolo giovane, come, possa contribuire all'equilibrio finanziario e aumentare le risorse disponibili per il mercato. Ne scrive il Corriere dello Sport.