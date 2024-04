Juventus-Allegri, il tecnico chiederà l'intero stipendio

Il retroscena con Galliani

Max sa che nonostante le parole di convenienza di Cristiano Giuntoli, al suo posto il prossimo anno ci sarà Thiago Motta. Questo quanto scrive il Corriere della Sera sul futuro dell'allenatore.Allegri è ancora legato ai bianconeri per un anno eD'altronde, qualora centrasse il piazzamento in Champions, lascerebbe alla Juve, nonostante la pioggia di critiche, un tesoretto da 120 milioni di euro. Nelle ultime stagioni, si legge, è stato l'ombrello protettivo della squadra, scossa dai processi e poco rinforzata sul mercato.Intanto la Juventus si muove per la prossima stagione. La dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra e a proposito di questo, il quotidiano racconta che Allegri è' stato avvisato dall'amico e mentore Adriano Galliani della cena organizzata da Giuntoli a Milano mercoledì per intavolare la trattativa per il portiere Michele Di Gregorio (da affiancare a Szczesny).