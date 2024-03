Daniele, opinionista per Rai Sport, ha parlato dagli studi della Domenica Sportiva: "Juventus? Per quanto riguarda la parte tecnica, parla il campo e credo sia evidente ormai a tutti, proprio a tutti, quello che sta succedendo. Però credo ci sia un'altra parte, che riguarda la società e soprattutto i tifosi. E credo che lì ci siano da dare delle risposte alla tifoseria più numerosa d'Italia. Quindi, basta tirare a campare fino a domani, ma bisogna prendere delle responsabilità oggi"."Come può competere con degli opinionisti? Ha sempre ragione lui. La società è appena cambiata, quindi non ha colpa Cristiano Giuntoli. Quindi, chi gli parla ai dodici milioni di tifosi della Juventus? Chi è che parla per questo scempio? Dico scempio non degli ultimi due mesi, di tre anni. Perché arrivi sedici punti dietro al Milan, diciotto dietro al Napoli e se l’Inter vince domani sei a -20? Io pongo delle domande, perché il mio pensiero lo conoscete bene"