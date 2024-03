Dove acquistare i biglietti: Official Ticket Shop Juventus



Vuoi acquistare unper la prossima partita della Juventus ? Segui quest'articolo per scoprire come e quando potrai farlo. Qui ti forniremo tutti i dettagli e i consigli per vivere un'esperienza unica, all'Allianz Stadium!Se sei un appassionato tifoso della Juventus e desideri vivere l'emozione del calcio dal vivo, sei nel posto giusto! In questo articolo, ti guideremo passo dopo passo su come e quando acquistare i biglietti per le partite della Juventus.L'è l'unico canale di vendita ufficiale che ti consente di garantirti un posto per assistere alle partite dei bianconeri. Grazie alla comodità di questo servizio online, potrai selezionare il tuo posto preferito direttamente sulla mappa dello stadio, esplorare la visuale grazie al visore 3D e effettuare il pagamento in modo sicuro tramite i più comuni sistemi di pagamento elettronico. Inoltre, avrai la possibilità di stampare comodamente i tuoi biglietti a casa o caricarli sulla tua Juventus Card.È importante sottolineare che i biglietti per le partite della Juventus sono disponibilitramite l'Official Ticket Shop Juventus. Non è più possibile acquistare i tagliandi presso i punti vendita fisici.Ogni acquirente può acquistare fino a unper ogni partita. Tieni presente che per poter accedere alla vendita dei biglietti è necessario registrarsi all'Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica all'Allianz Stadium e assicurati i tuoi biglietti per la prossima partita della Juventus!Hai tre possibilità per effettuare la registrazione: