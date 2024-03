Dove posso comprare i biglietti per una partita della Juventus?



Cosa fare se non puoi partecipare



Cosa fare se hai la tessera del tifoso



Notizie per il settore ospiti



Hai un bambino con meno di 6 anni?



Ti serve assistenza?

Vuoi acquistare un biglietto per la prossima partita casalinga della Juventus ? Prima di passare alla biglietteria online della società, assicurati di avere tutto a disposizione. Ecco cosa sapere per comprare la tua prossima entrataI biglietti per ogni singola partita della Juventus sono disponibili esclusivamente sull'Official Ticket Shop Juventus.Attenzione: non è possibile effettuare il cambio nominativo sui biglietti acquistati. Le condizioni di vendita dei singoli tagliandi sono consultabili nella sezione Termini e Condizioni.Per usufruire del diritto alla vendita riservata, la prima volta che accedi all’devi registrarti utilizzando la modalità Membership. Durante la vendita riservata, inserisci il codice della tua Membership, la tua data di nascita e la password del tuo profilo My Ticket Shop per accedere alla fase di vendita dedicata. Per i biglietti acquistati in vendita riservata, non è possibile procedere con il cambio nominativo.Se hai acquistato un biglietto per il settore ospiti, controlla i dati inseriti al momento dell’acquisto. Verifica di aver inserito correttamente il numero di fidelity card della squadra ospite. Se riscontri problemi, contatta direttamente la squadra ospite per assistenza.L’accesso è gratuito per i bambini che, il giorno dell’evento, saranno minori di 6 anni. Tuttavia, questa condizione potrebbe variare a seconda delle normative relative alla capienza degli stadi. Verifica sempre le regole specifiche per l'evento a cui vuoi partecipare.Se hai bisogno di assistenza, puoi contattare il Servizio Clienti dell’Official Ticket Shop all'indirizzo email support.ticketshopjuventus@pg-mc.com o chiamare il numero (+39) 0230458026. Il team sarà lieto di assisterti e risolvere eventuali dubbi o problemi legati all'acquisto dei biglietti.