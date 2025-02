Juventus, la situazione dei nuovi acquisti: chi può rimanere il prossimo anno?

AFP via Getty Images

La Juventus è tra le squadre che si sono mosse più attivamente durante il mercato di gennaio, sia per necessità dovute agli infortuni, sia per rinforzare dei reparti apparsi in difficoltà. La società bianconera ha scelto quattro profili, con tre difensori e un attaccante per affrontare la seconda parte di stagione.A poco più di una settimana di distanza dalla fine del calciomercato invernale, si sono già aperte diverse situazioni per quanto riguarda i nuovi arrivati. A prendersi la scena è stato indubbiamente, che ha segnato già 5 gol con la maglia bianconera in appena tre partite, rimanendo a secco solo contro il PSV.

Alberto Costa l'unico arrivo a titolo definitivo

Il nodo Kolo Muani: quale futuro per lui?

Kelly e Veiga, due situazioni differenti

L'unico a non essere ancora sceso in campo è, arrivato per primo a gennaio. Il classe 2003 è stato inoltre escluso dalla lista Champions, motivo per cui non c'era contro il PSV e dunque non potrà prendere parte alla gara di ritorno ed eventualmente a quelle successive. Ma tra i nuovi acquisti chi potrà rimanere anche nella prossima stagione?Proprioè l'unico giocatore arrivato a titolo definitivo. Il difensore ex Vitoria Guimaraes sta ancora aspettando il momento del suo esordio con la maglia bianconera, ma rimarrà comunque a Torino per diverse stagioni. Il contratto di Alberto Costa, infatti, lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2029.I bianconeri verserannonelle casse del club portoghese, oltre a 1,3 milioni di euro di oneri accessori. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.Se da un latosi è già preso il ruolo di protagonista, dall'altro non sarà semplice determinare il suo futuro. L'attaccante è arrivato in prestito secco fino a fine stagione, e dunque almeno sulla carta tornerà in Francia al termine dell'annata. Tuttavia la volontà della Juve è quella di proseguire insieme, come dichiarato dal direttore tecnicoIl PSG ha ormai escluso Kolo Muani dal proprio progetto, ma non vuole svendere il giocatore, soprattutto dopo averlo pagato. Il club francese vorrebbe dunque fare cassa con la sua cessione, perciò non è da escludere che ci possa essere una trattativa futura per provare a riportare l'attaccante in bianconero.Torniamo al reparto difensivo per chiudere il pacchetto degli acquisti di gennaio.è stato l'ultimo arrivato di questa sessione, sbarcato a Torino proprio sulle battute finali. Dopo le ultime questioni burocratiche, il difensore si è unito definitivamente al gruppo e ha anche esordito contro il Como. Le prestazioni contro i lariani e contro il PSV non hanno nascosto le sue difficoltà, dovute anche ai problemi fisici precedenti. Kelly è stato acquistatoin base al raggiungimento di determinati obiettivi: il difensore inglese potrebbe dunque rimanere alla Juventus se si verificassero le condizioni previste dal club.Discorso diverso, invece, per. L'impatto del difensore arrivato dal Chelsea è stato più positivo, con prestazioni solide e un buon dialogo con Gatti. Il brasiliano è arrivato, oltre a 0,2 milioni di oneri accessori. Veiga, dunque, rimarrà fino a fine stagione, e dunque la Juventus dovrebbe intavolare una nuova trattativa per trattenerlo.