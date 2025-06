Juventus, accordo vicino per il rinnovo di Tudor fino al 2027: tutti i dettagli

AFP or licensors

La Juventus continua con Igor Tudor. Come annunciato dal direttore generale, l'allenatore croato guiderà la squadra bianconera anche nella prossima stagione, dunque non solo al Mondiale per Club. Un'importante conferma per l'ex Lazio, che ha centrato l'obiettivo Champions League e ha subito instaurato un legame forte con il gruppo.Proprio per questo, la società vuole prolungare ulteriormente il suo contratto. L'accordo tra Juventus e Tudor per il rinnovo è ormai vicino, e le parti stanno lavorando per chiudere l'operazione. L'intesa definitiva è prevista prima della, dunque nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma dell'allenatore sul nuovo contratto con i bianconeri.

La Juventus eliminerà la penale da un milione di euro presente nel contratto iniziale, con la quale avrebbe potuto risolvere in anticipo con Tudor. La nuova scadenza, invece,, con un ingaggio da circaNel frattempo, nella giornata di oggi l'intera dirigenza, insieme a John Elkann , ha incontrato proprio l'allenatore e la squadra prima dell'allenamento alla Continassa, per salutare il gruppo prima della partenza verso gli Stati Uniti.





