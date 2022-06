Da Juventus.com.



22 nazioni, 82 squadre in categorie da 2007 al 2012. Una sola, grandissima festa.



Si è conclusa una fantastica edizione 2022 della Juventus Academy World Cup, con la grande giornata di oggi all’Allianz Stadium, dopo i giorni di partite nella stupenda cornice della Valle D’Aosta e dopo le finali di ieri alla Continassa.



Nella casa bianconera sono state premiate le squadre vincitrici delle varie categorie, ma non solo: è stata, così come l’evento inaugurale di qualche giorno fa, l’occasione per tornare a essere felici e divertirci insieme (con la compagnia di Jay), celebrando il ritorno di questa bellissima manifestazione, dopo i due anni di pandemia.



Una festa di colori, sia il bianconero che quelli delle nazioni partecipanti, di musica, balli e ovviamente, calcio.



Padroni di casa della cerimonia, condotta da Mario Acampa e da Giulia Cicchinè, sono stati Pavel Nedved, che ha omaggiato tutte le squadre partecipanti, e Gianluca Pessotto (proprio lui inaugurò, ormai 13 anni fa, la prima Juventus Academy internazionale, ad Atene!), che ha premiato i vincitori nei vari tornei.



Nel dettaglio:



2007 - Juventus Academy Miami

2007-2008 femminile - Juventus Academy Miami

2008 – Juventus Academy Argentina

2009 - Juvenus Academy Sidney

2010 – Juventus Academy Warsaw

2011 – Juventus Academy Santiago de Chile

2012 – Juventus Academy Tunisia



Menzione speciale per l’Academy di Miami, che oltre ad aver vinto due tornei, ha festeggiato i 10 anni di collaborazione con la Juventus.



Gli altri premi:



Il trofeo Fair Play Powered by jeep è stato attribuito All’Academy Devon, i cui giocatori si sono distinti più volte per l’atteggiamento e la correttezza dimostrata nei confronti degli avversari nonché per lo spirito positivo portato in campo.



Lo Juventus Digital Contest Academy Award va invece all’Academy di Los Angeles, che ha portato con sé, a sorpresa, un super ospite: Alessandro Del Piero!



Presente l’Assessore ai Beni Culturali, turismo sport e commerci della Regione Valle D’Aosta, Jean-Pierre Guichardaz.



Si chiude il sipario, si torna a casa con un carico di ricordi indelebili e… appuntamento al prossimo anno!