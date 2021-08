Quest'anno, il progetto curato da Luigi Milani, U13s – U7s Academy Supervisor, Andrea Vaccarono, National Academy Organization Support Specialist e Rudy Londi, National Academy Technical Support Specialist, si arricchisce di cinque nuove Academy in Piemonte e Valle d'Aosta, per una ulteriore capillarizzazione di una rete che ha come scopo primario la crescita. Come detto, del movimento, ma soprattutto dei ragazzi.Nella giornata di oggi, lunedì 23 agosto, a Vinovo, c'è stato la presentazione del rinnovamento del progetto in presenza dei supervisori succitati e dei tecnici che ne seguiranno lo sviluppo: Giuseppe Cedro, Pietro Pasino, Claudio Sangiorgio, Nicolò Sarti e Giovanni Serao. Di seguito la lista completa delle Juventus Academy Elite presenti in Piemonte e Valle d'Aosta:A.S.D. Chisola CalcioU.S. Ivrea Calcio A.S.D.A.S.D. ChieriF.C.D. PineroloU.S.D. BarracudaG.S.D. VolpianoA.S.D. Scuola Calcio AstigianaA.S.D. Don Bosco AlessandriaA.S.D. Fossano CalcioA.S.D. Cheraschese 1904A.C. Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a R.L.S.S.D. Busca 1920 a R.L.A.S.D. Diavoletti CalcioA.S.D. Alicese OrizzontiA.S.D. Sparta NovaraA.S.D. 1924 SunoA.S.D. Città di BavenoA.S.D. Aygreville Calcio".Da Juventus.com