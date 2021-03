1









Una bella sorpresa, ieri, per i ragazzi della Juventus Academy Tunisia: la visita di Hamza Rafia, il giocatore della Juventus Under 23 (che ha anche esordito in Prima Squadra) che è andato a visitare l'Academy bianconera, dal ritiro della Nazionale tunisina in cui è impegnato in questi giorni.



Non solo un saluto, ma anche momenti di campo, consigli e una bella chiacchierata con Hamza, per i ragazzi partecipanti a un progetto che a in Tunisia va davvero molto forte.



Basti pensare che la realtà bianconera è presente dal 2015, è una delle più grandi in tutto il mondo, con i suoi oltre 1.000 iscritti, ed è anche una delle più attive, se si pensa che sono stati numerosi i gruppi provenienti dalla Tunisia che hanno partecipato negli ultimi anni in attività a Torino come le Juventus Training Experience e, soprattutto, la Juventus Academy World Cup.



Partecipanti... e vincenti: proprio l'Academy tunisina ha vinto la prima edizione organizzata nel 2018.