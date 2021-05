Dal sito ufficiale della Juventus: "Giocare al fianco di 200 ragazzi, dai 6 ai 15 anni: questo è stato un sogno che ha preso vita lo scorso fine settimana a Sochi, in Russia, nella regione di Krasnodar, grazie alle locali Juventus Academies. Tre Accademie (Mosca, San Pietroburgo e Rostov sul Don) hanno dato vita al primo Torneo della Juventus Academy in Russia. È stato un evento molto importante, che ha confermato ancora una volta la validità del progetto, attivo in Russia dal 2014. È una storia che ha visto l'inizio delle prime Juventus Academy russe nel 2017, a Mosca e San Pietroburgo, per poi aggiungere l'Accademia di Rostov lo scorso anno. I ragazzi delle tre Accademie sono da sempre coinvolti in progetti internazionali, come la Juventus Academy World Cup, le Training Experiences ei corsi di formazione per allenatori ospitati a Torino. Non è stato facile pensare a un evento del genere in questo periodo, ma la sua realizzazione - dopo lunghi preparativi e permessi ottenuti da tutte le autorità - ha riempito di orgoglio gli organizzatori, confermando come in Russia il progetto Accademia sia più vivo e attivo che mai".