Dal sito ufficiale della Juve:Un’estate americana e fortemente… bianconera attende tutte le appassionate e gli appassionati di calcio, dai 6 ai 17 anni, che vorranno vivere un’esperienza unica in posti incredibili, giocando e allenandosi con gli staff delleQuest’esperienza si chiama, che sta per partire neglie a, con un fitto calendario di esperienze (ben 20 in tutto) in numerose località: 5 giorni di allenamento, divertimento, calcio e amicizia, al via dal 13 giugno.Ecco ile le13-17 giugno: Tampa, Atlanta, Memphis; 20-24 giugno: Jacksonville, Mcallen; 27 giugno - 2 luglio: Philadelphia, Naples, Rochester; 4-9 luglio: Tulsa; 11-15 luglio: Austin, Pittsburgh, Chicago, Houston; 18-22 luglio: San Jose, San Juan (Porto Rico), Davie, 25-29 luglio: Davidson, Indianapolis; 1-5 agosto: Wellford; 8-12 agosto: Winstom Salem.Per tutte le info e per iscriversi cliccare qui