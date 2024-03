Dal sito ufficiale della Juve.Un grande evento ha coinvolto la famiglianegli Stati Uniti: si tratta dell’annuale torneo, svoltosi ail 2 marzo scorso.L'evento, giunto alla sua sesta edizione, è stato un momento di grande festa, che ha visto coinvolti tantissimi bambini, presenti con le loro famiglie, per i tanti match organizzati per l’occasione. Basti pensare che l'Academy di Miami conta oltre 2 mila iscritti, e che le varie categorie afferiscono allaQuesti appassionati di calcio e di Juventus non erano soli: con loro – e con i sindaci delle numerose Contee di Miami in cui opererà la nuova Academy – c’era nientemeno che… The Wall. Andreaha infatti partecipato con entusiasmo all’inaugurazione della struttura, ma il suo weekend a Miami è stato decisamente intenso e ricco di eventi. Andrea, presente al Kaseya Center per la sfida di Basket NBA fra Miami Heat e Utah Jazz, domenica si è a lungo intrattenuto con i tifosi dei nostri(solo a Miami ce ne sono due, “Palm Beach” e “South Florida”) e al pomeriggio (sera italiana), prima di tifare con loro per i bianconeri durante il Watch Party della sfida contro il, tenutosi all’American Social.