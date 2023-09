Dal sito ufficiale della Juve.Anche quest'anno la presentazione della stagione 2023/2024, per quanto riguarda le Academy Élite di, ha dato il via ufficialmente a questa nuova annata.Una partenza che ha vissuto di due momenti. Il primo, martedì 29 agosto 2023 al J|Hotel, con la presentazione dello staff che curerà il progetto in questa nuova annata e che è coincisa, di fatto, con il via della stagione e il secondo, lunedì 11 settembre - sempre al J|Hotel - con l'ufficializzazione delle venti Juventus Academy Élite di Piemonte e Valle d’Aosta. Venti società, una in più rispetto alla passata annata. La new entry è l'A.S.D. C.S.F. Carmagnola Queen Car.Chi curerà e gestirà il progetto - qui ve lo abbiamo già raccontato approfonditamente - sarà unosulla strada della continuità rispetto alle passate stagioni, così da valorizzare chi da anni si impegna nel progetto, con alcuni volti nuovi a portare la loro esperienza e la loro professionalità.Le Juventus Academy Élite di Piemonte e Valle d'Aosta rappresentano un numero ristretto di centri di riferimento strategici sul territorio piemontese e valdostano e sono state selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali dove viene trasmesso ilattraverso:- la condivisione delle metodologie Juventus;- la formazione dei responsabili e dei tecnici, per avere un ritorno sulla qualità formativa dei ragazzi;- le visite - tecniche e scouting - effettuate dallo staff Juventus Academy e dall'Area Scouting durante il corso della stagione sportiva;- gli incontri di formazione periodici presso il JTC di Vinovo e a partire da questa stagione anche una serie di incontri di formazione specifica sul FUTSAL grazie alla professionalità dei tecnici Alessio Musti e Alessandro Bagalà;- infine eventi dedicati come amichevoli periodiche tra Juventus Academy (dedicate alle annate dalla 2012 alla 2015), il progetto "Primi Calci Piccoli Amici" (per le annate 2016 e 2017), tornei al JTC di Vinovo, gare amichevoli con squadre appartenenti all'Attività di Base bianconera, Open Day e City Camp.Per Juventus queste società rappresentano, dunque, dei, come già detto. Proprio per questo motivo la volontà del Club è quella di farle crescere e di farle diventare dei veri e propri "centri di formazione". Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a un'altra grande stagione di grande sviluppo.Adesso è arrivato il momento di scoprire le 20 Academy Élite di Piemonte e Valle d'Aosta.A.S.D. Chisola Calcio - Vinovo (TO)U.S. Ivrea Calcio A.S.D. - Ivrea (TO)F.C.D. Spazio Talent Soccer - TorinoF.C.D. Pinerolo - Pinerolo (TO)U.S.D. Barracuda - TorinoG.S.D. Volpiano - Volpiano (TO)A.S.D. C.S.F. Carmagnola Queen Car - Carmagnola (TO)A.S.D. Scuola Calcio Astigiana - AstiA.S.D. Don Bosco Alessandria - AlessandriaA.S.D. Fossano Calcio - Fossano (CN)A.S.D. Cheraschese 1904 - Cherasco (CN)A.C. Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a R.L. - CuneoS.S.D. Busca 1920 a R.L. - Busca (CN)A.S.D. Diavoletti Calcio - VercelliA.S.D. Alicese Orizzonti - Alice Castello (VC)A.S.D. Sparta Novara - NovaraA.S.D. 1924 Suno - Suno (NO)A.S.S. Biellese 1902 - BiellaA.S.D. Città di Baveno - Baveno (VB)A.S.D. Aygreville Calcio - Villeneuve (AO)