Juventus, la passione risponde già presente: i primi numeri della campagna abbonamenti

La nuova stagione è ancora lontana ma sembra già vicina. I tifosi della Juventus lo stanno dimostrando in queste settimane, e la copertina di questa passione si è vista sotto tanti aspetti. Chi ha viaggiato fino agli Stati Uniti per vedere da vicino le gare del, chi ha aspettato a Malpensa o al JMedical l'arrivo di, e chi ha già sottoscritto l'abbonamento per la prossima annata.Già, perché la campagna abbonamenti è partita da qualche settimana e i tifosi hanno già risposto presente, lo dimostrano i numeri e, come sopra citato, le tante dimostrazioni di. Perché la Juventus viene da una stagione tutt'altro che esaltante, ma questo non ha fermato, che hanno rinnovato ancora una volta il loro legame con il club bianconero.

Tutti i numeri della campagna abbonamenti della Juventus

Ieri si è aperta l'ultima settimana disponibile per acquistare gli abbonamenti. Fino a ora lo hanno già fatto 19200 tifosi, creando quasi un paradosso: il dato della scorsa stagione è stato già superato, nonostante il clima di avvicinamento alla nuova stagione fosse ben diverso. Eppure le prime mosse della nuova Juventus, daalla conferma difino all'arrivo di David sembrano aver solo rafforzato un legame che ha affrontato più di qualche difficoltà nell'ultimo periodo.Restano dunque a disposizione pochi giorni per scegliere tra le diverse tipologie di abbonamento, dalla formula- con un valore di 29 euro a partita - fino a: quest'ultimo è il più completo, che include le quattro gare del girone di Champions League e l'ottavo di finale di Coppa Italia.





