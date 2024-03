DaPoco più di due settimane fa – era il 14 febbraio 2024 – il Training Center di Vinovo è stato il teatro di un bellissimo pomeriggio all'insegna dell'amicizia, del calcio e del divertimento per tante squadre dell'Attività di Base bianconera, impegnate in triangolari amichevoli con i francesi del Lione e con il Chisola, una delle Juventus Academy presenti in Piemonte.Oggi – martedì 5 marzo – si è ripetuto lo stesso scenario, ma con protagonisti diversi. Sì, perchè nel primo pomeriggio odierno l'Under 11 di Davide La Pira, l'Under 10 di Stephan Saporito, l'Under 9 di Luca Giglio e l'Under 8 di Luca Carlino hanno affrontato nella splendida cornice del centro di allenamento bianconero di Vinovo i pari età del Nizza.L'esito di questa attività? Semplicemente straordinario. I ragazzi si sono divertiti disputando amichevoli estremamente stimolanti e di alto livello. L'esperienza è stata – come sempre accade quando si affrontano avversari provenienti dall'estero – formativa. Quella di oggi è stata un'altra tappa fondamentale nel percorso di crescita per tanti dei nostri giovani bianconeri.