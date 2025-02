Juventus, a Torino arriva un Verona in difficoltà: non ci sarà nemmeno l'allenatore

Getty Images



Bertolini alla guida del Verona

Ritorno di Bradaric e possibili scelte di formazione

Il Verona si prepara alla difficile trasferta contro la Juventus con una novità importante in panchina. Paolo Zanetti, allenatore degli scaligeri, non potrà guidare la squadra dallo spogliatoio a causa della squalifica rimediata nell'ultima gara contro la Fiorentina. Al suo posto ci sarà Alberto Bertolini, storico vice del tecnico, con cui ha condiviso il percorso già dai tempi del Sudtirol.L'assenza di Zanetti rappresenta un'ulteriore sfida per il Verona, che comunque arriva alla sfida contro i bianconeri con il morale alto dopo la vittoria contro la Fiorentina. Bertolini, profondo conoscitore del lavoro del tecnico veneto, avrà il compito di gestire la squadra in una partita cruciale per la corsa alla salvezza.Buone notizie per il Verona arrivano dal ritorno di Filip Bradaric, che ha scontato la squalifica contro la Fiorentina e sarà nuovamente a disposizione. Il centrocampista croato potrebbe essere schierato dal primo minuto, contendendosi il posto con Marco Faraoni. Se venisse scelto l'esterno italiano, Thatchuoa potrebbe essere spostato sulla corsia di sinistra per garantire maggiore copertura difensiva.