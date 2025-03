Juventus a secco di goal in casa: da quanto non succedeva

AFP or licensors

Da quanto la Juventus non segnava in casa

Cercando di analizzare, restando per quanto possibile ancorati al campo, la partita dellacontro l'Atalanta, ovviamente si sprecano i dati negativi. Uno in particolare ci parla dell'attacco, rimasto a digiuno nonostante il tentativo di Thiago Motta di impiegare, nella ripresa, anche Samuel Mbangula e Dusan Vlahovic dopo aver schierato nell'undici titolare Randal Kolo Muani, Kenan Yildiz e Nico Gonzalez, tutti a secco di goal.La squadra bianconera, nello specifico, ha terminato una partita casalinga di Serie A senza segnare per la prima volta dallo scorso settembre (0-0 contro il Napoli), interrompendo una striscia di undici incontri con almeno una rete realizzata all'Allianz Stadium nel massimo torneo. Un dato - uno dei tanti - che parla di importanti difficoltà e problemi da risolvere, in un momento delicatissimo della stagione che vedrà la Juve costretta a lottare fino alla fine per un piazzamento in Champions League.