A Roma sono dunque attesi i presidenti degli, che rappresentano il cuore del tifo organizzato: sono quasi 400 in Italia e oltre 120 nel mondo, presenti in ogni continente. Come riporta Tuttosport, si ritroveranno all’Hotel Sheraton Parco de’ Medici per l’appuntamento annuale che si terrà nella mattinata di domenica, anche se già si incontreranno a cena la sera del sabato. L’anno scorso lo Juventus Club Day si tenne alle Ogr di Torino, dove si presentarono in oltre 300, molti dei quali provenienti dall’estero (Europa, ma anche Nord e Sud America), a dimostrazione di quanto sia sentito il raduno. Rappresenta un momento di partecipazione, per ritrovarsi e condividere le esperienze dei singoli Juventus Club, e pure di discussione, per affrontare le problematiche comuni.