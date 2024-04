Milik Juve, mercato e cifre

Non decolla l'avventura di Arekallae il polacco può lasciare Torino in estate.Ora conta solo il campo, la Juventus e la Polonia, che giocherà la fase finale dell'Europeo in Germania, poi ci sarà modo di parlare del suo futuro. Milik, riscattato la scorsa estate dal Marsiglia per 6,3 milioni (pagabile in tre esercizi a partire da luglio 2023) più 1,1 milioni di bonus, ha un contratto fino al 2026 da 6,47 milioni di euro lordi, 3,5 milioni netti. La Juventus è consapevole che trovare sul mercato un profilo del suo valore e della sua esperienza non è facile, ma se dovesse arrivare una proposta la prenderebbe in considerazione.Tra ammortamento del cartellino e ingaggio, Milik pesa sulle casse bianconere 8,57 milioni a stagione. Per evitare una minusvalenza, deve essere ceduto in estate per almeno 4,2 milioni di euro.