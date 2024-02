Debiti tributari



Secondo quanto riportato nel bilancio consolidato della FC Juventus SpA al 30 giugno 2023 Questo rappresenta un aumento del circa il 3% rispetto al debito di 766,9 milioni di euro registrato al 30 giugno 2022. Allo stesso tempo, i crediti complessivi erano pari a 155,9 milioni di euro.I debiti verso fornitori,principalmente includono debiti verso fornitori per servizi relativi alla gestione e manutenzione dello stadio e dei due centri sportivi, nonché per le relative utenze. Questi servizi potrebbero comprendere, ad esempio, la manutenzione degli impianti, la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, servizi di pulizia e altri servizi necessari per il funzionamento e la gestione delle strutture sportive della Juventus.I debiti tributari, pari asecondo il bilancio consolidato della FC Juventus SpA al 30 giugno 2023, sono in particolare legati all'erario, di cui 7,0 milioni di euro sono stati rateizzati in base alla norma contenuta nella Legge di Bilancio del dicembre 2022.Tra gli altri debiti,relativa alla decisione legata al Settlement Agreement firmato il 31 agosto 2022. Inoltre, i debiti da oneri accessori, principalmente legati ai compensi per gli Agenti FIFA, sono passati da 43,5 a 31,0 milioni di euro, mentre i debiti da riconoscere ai dipendenti sono diminuiti da 31,8 a 27,6 milioni di euro e si riferiscono principalmente alle retribuzioni del mese di giugno 2023.I debiti finanziari, passati complessivamente da 223,3 a, sono principalmente legati al bond da 175 milioni di euro emesso nel febbraio 2019, il quale dovrà essere ripagato entro il prossimo febbraio.Tra le altre voci relative ai debiti finanziari, i debiti da factoring sono passati da 108 mila euro a 115,4 milioni di euro, mentre i debiti con le banche sono aumentati da 16,3 a 41,7 milioni di euro. Inoltre, è presente anche un mutuo per la sede e il centro sportivo Continassa, pari a 33,7 milioni di euro.Per quanto riguarda i debiti legati al calciomercato, il debito verso enti del settore specifico, ovvero i club,. La parte principale di questo debito è dovuta alla Fiorentina (50 milioni di euro) e al Sassuolo (33 milioni di euro).Tuttavia, la diminuzione dei debiti verso le società di calcio è stata controbilanciata da un aumento dei crediti verso le stesse. Al 30 giugno 2023, i crediti verso società di calcio nazionali e internazionali ammontavano a 132 milioni di euro (rispetto ai 123,8 milioni di euro al 30 giugno 2022) a fronte di debiti per 219,1 milioni di euro. Di conseguenza, il saldo è negativo per circa 90 milioni di euro.L'indebitamento finanziario netto è pari a -339,9 milioni di euro, rispetto al -150 milioni registrato al 30 giugno 2022. Questo cambiamento è attribuibile all'aumento dei debiti finanziari e alla diminuzione della liquidità, che è scesa a 48,6 milioni di euro rispetto ai 70,3 milioni di euro registrati al 30 giugno 2022.In termini pratici, un indebitamento finanziario netto negativo indica che l'azienda ha più liquidità disponibile rispetto al debito finanziario, il che può essere considerato un segnale positivo per la sua situazione finanziaria complessiva.