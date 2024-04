Il futuro di Maxè strettamente legato al destino della Juventus in Champions League, anche se finora non ha ricevuto indicazioni chiare dalla società in merito. Nonostante ciò, Allegri si dice sereno e concentrato sul lavoro, affermando: "Lavoro molto bene lo stesso. Il mio unico pensiero è quello di centrare gli obiettivi insieme alla squadra. Dobbiamo lottare e far fatica". Queste parole riflettono la determinazione di Allegri nel perseguire gli obiettivi stagionali, mantenendo la concentrazione sul presente e lasciando che il futuro si risolva in base alle prestazioni della squadra nella competizione europea. Ne scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport.