Dopo la sconfitta contro la, ieri sera i giocatori dellasi sono presentati sotto il settore ospiti dello Stadio Olimpico per un brevecon i loro tifosi, di cui poi ha parlato anche Wojciechai microfoni di DAZN, spiegando il senso più profondo del gesto . "È un momento che fa capire che dobbiamo dare di più per la Juventus, è un momento negativo e sappiamo che negli ultimi due mesi non abbiamo fatto abbastanza", il commento del portiere. "Un momento duro, che fa male a tutti noi. Dobbiamo essere consapevoli degli obiettivi e fare di tutto per raggiungerli".