Juventus, a che punto è il rinnovo di McKennie? Le ultime

Weston McKennie è stato uno dei giocatori più importanti della Juventus nella scorsa stagione. Lo statunitense doveva essere una delle contropartite dell'affare, ma alla fine la volontà e la scelta ricaduta su Barrenechea e Iling-Junior ha consolidato il legame con i bianconeri. Il risultato è stato evidente: sia consia con, McKennie è stato fondamentale per ricoprire diversi ruoli, con tanta versatilità e prestazioni importanti.Il numero 16, infatti, è stato schierato come trequartista, come centrale, esterno, ma anche come terzino. Insomma, l'importanza del centrocampista è stata misurata dalle tante partite, con un minutaggio tra i più alti dell'intera squadra. Non sorprende, dunque, che nelle ultime due gare al Mondiale per Club il suo rendimento sia stato in, dovuto probabilmente al carico intenso di tutta la stagione.

Juventus, le ultime sul rinnovo di McKennie

Un giocatore importante come McKennie, però, fa senza dubbio comodo alla Juve. Il suo contratto, ma già durante l'anno i bianconeri hanno iniziato a lavorare in ottica rinnovo.Al momentotra la Juventus e l'entourage dello statunitense, ma i contatti tra le parti sono continui e proseguono conLa volontà è di proseguire a lungo termine insieme, con McKennie che potrebbe diventare ulteriormente un punto di riferimento per Igor Tudor, che non ha mai nascosto la stima nei suoi confronti. Scenario aperto, dunque, per il futuro del centrocampista, le due parti che lavorano per incontrarsi a metà strada.