Juventus, a che cifra Vlahovic può essere ceduto

A quanto la Juventus può cedere Vlahovic

da tempo immagina il proprio futuro senza che non è più centrale nel progetto dei bianconeri, anzi. Alla Continassa si cercherà di trovare una soluzione per cedere l'attaccante serbo in estate, evitando così di arrivare alla scadenza del contratto, ovvero giugno 2026, con quindi lo scenario di un addio a parametro zero, che sarebbe sicuramente pesante considerando anche che fu acquistato per circa 80 milioni di euro nel gennaio 2022. Ma per quale cifra la Juve può pensare di vendere Vlahovic?

. Questo per diversi motivi; il rendimento del giocatore, che non ha mantenuto le altissime aspettative iniziali ma anche perché con un solo anno di contratto rimanente il prezzo automaticamente si abbassa notevolmente. Da non sottovalutare anche l'elevato ingaggio che percepirebbe la prossima stagione, ovvero oltre 12 milioni e che rende più complicato l'arrivo di proposte di un certo tipo.Non sarà però facile trovare qualcuno disposto ad accontentare tali richieste.In linea di massima,Per evitare questo basterebbe un'offerta da 20 milioni di euro, che rappresenta appunto la cifra da incassare per non mettere un "-" nel bilancio.L'ultima indiscrezione della Gazzetta dello Sport parla di un'offerta da 30 milioni del Fenerbahce; sarebbe una proposta che la Juventus prenderebbe già in seria considerazione ma con il punto di domanda legato alla volontà del giocatore, che magari preferisce aspettare e prendersi un po' di tempo in attesa della giusta chiamata. Chissà, magari proprio quella del Milan, che permetterebbe a Vlahovic di rimanere in Serie A e ritrovare Massimiliano Allegri.