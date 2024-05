Se lanon ha perso a, riuscendo a recuperarein pochi minuti nel corso del secondo tempo, è solo grazie a una buona dose di orgoglio, come sottolineato con grande soddisfazione nel post partita da Paolo Montero. Anche perché rimonte di questo tipo sono tutt'altro che frequenti in casa bianconera, dove addirittura un'impresa simile non si era mai verificata. Lo riporta Opta, spiegando appunto che mai prima di ieri la Vecchia Signora era riuscita a non perdere un match dopo essere andata in svantaggio di almeno tre reti. La Juve, insomma, non è ancora morta…