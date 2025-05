Juventus, a Bologna un clima infuocato: anche più del solito

2025 Getty Images

Quando in estate è stato reso noto il calendario della Serie A,Non è una cosa così rara; succede in molti posti. A Milano, soprattutto lato Inter, a Napoli, a Roma e a Firenze, per citare alcune delle piazze che sentoni di più la partita con i bianconeri. Questo Bologna-Juventus però era aspettato dai tifosi rossoblù un po' più del solito.Sarebbe dovuto essere il grande ritorno didopo le quasi due stagioni passate sulla panchina del Bologna e l'addio lo scorso giugno per andare alla Juventus. Una scelta che, per dire un eufemismo, non è piaciuta alla piazza; non solo ai tifosi ma anche al club, che non ha esitato a mandare frecciatine e far trapelare il proprio disappunto in questi mesi. Tutto ciò ha alimentato un certo tipo di sentimento nei confronti della Juventus, che però, di fatto, in questa vicenda c'entra davvero poco. Il contratto dell'italo-brasiliano era in scadenza a giugno e l

Si sa però, spesso serve far passare un certo tipo di messaggio, anche per tenere l'ambiente unito e motivato dopo una grande stagione come quella che il Bologna ha fatto l'anno scorso.ome già aveva fatto intendere la piazza nei mesi passati. Non ci sarà nessun "benvenuto" perché al posto di Thiago c'è Tudor. Mche vuole essere un fattore nella partita più importante per le due squadre in campionato fino ad ora. La Gazzetta ha raccontato di come si stiano motivando a vicenda Italiano e Orsolini, non che ce ne fosse bisogno ma insomma, Bologna-Juventus è davvero la partita dell'anno per i rossoblù.Tudor avrà adeguatamente preparato la squadra ad affrontare una gara di questo tipo, dove al di là degli aspetti tecnici e tattici servirà prima di tutto essere mentalmente pronti, se la Juventus vorrà uscire dal Dall'Ara - che sarà tutto esaurito - con un risultato positivo (Il pareggio lo sarebbe?), allora questi due aspetti non potranno mancare. Soprattutto in questo si vedrà se la squadra è davvero cresciuta con il cambio di guida tecnica.