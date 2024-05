John Elkann ha dato pubblico mandato a Cristiano Giuntoli: è lui l'uomo giusto per rinforzare la squadra, per renderla adatta a giocare non più due bensì cinque diverse competizioni nel 2024-25, facendo però attenzione ai costi e tagliando le spese di gestione ancora elevatissime. L’aumento di capitale e i premi generati dai risultati stagionali rappresentano, infatti, un bel gruzzoletto di partenza, ma può non bastare. Secondo il Corriere dello Sport, almeno 40 milioni saranno destinati al mercato, ma prima bisognerà fare i conti con le spine di quei nove calciatori con il contratto in scadenza nel 2025. Su tutti: Szczesny, Rabiot, Chiesa e Vlahovic.