Vigilia di, e l'attesa monta. Domani sapremo se la Juventus sarà definitivamente uscita dalla crisi: si va all'Olimpico di Torino, con i granata che non portano a casa un successo dal 2015, quando a firmarlo fuStavolta, ecco, per ildi Juric vincere vorrebbe dire sognare ancora. Per la Juve, invece, sarebbe qualificarsi certamente alla prossima. Un obiettivo che Allegri non smette di ribadire, anche in conferenza stampa.