Juventus, 413 giorni sotto accusa

Come raccontato anche dal Corriere dello Sport , qualcuno ha individuato un modus operandi comune dietro due vicende apparentemente distinte: ad esempio, la possibile presenza di talpe all'interno degli organi inquirenti, come evidenziato nella vicenda Suarez , che potrebbero aver agito con l'intento di danneggiare la Juventus. In entrambi i casi, le circostanze potrebbero aver creato le condizioni per un cambiamento nella governance del club bianconero, legittimamente o meno.Anche se è quasi impossibile dimostrare ciò dal punto di vista giuridico,La Juventus ha affrontato una serie di vicissitudini legali negli ultimi anni. Dopo due assoluzioni nella primavera del 2022, il club è stato coinvolto in un processo di revoca a gennaio 2023, che ha portato alla sentenza del -15 punti e all'intervento del Collegio di Garanzia che ha richiesto una rimotivazione della sentenza. Successivamente è stato inflitto un ulteriore -10 punti a causa del caso plusvalenze, impedendo alla squadra di Allegri di qualificarsi per la Champions League.Come conseguenza di ciò, il club ha patteggiato con la procura FIGC riguardo alle questioni salariali e ai rapporti con gli agenti, ricevendo una multa di 718 mila euro e altre sanzioni per i dirigenti coinvolti.La vicenda legale della magistratura ordinaria è ancora in corso: la procura di Torino ha avviato un'indagine, ma a settembre è stata dichiarata incompetente a procedere dalla Corte di Cassazione. Il fascicolo è stato quindi trasferito a Roma, sede della Consob.